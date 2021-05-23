سر وضع النجم توم كروز عملات معدنية بحذائه في فيلم “مهمة مستحيلة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تساءل كثيرون عن سبب وجود عملات معدنية في حذاء النجم العالمي توم كروز، خلال إحدى اللقطات الشهيرة في فيلم Mission Impossible.

جاء ذلك في سلسلة من المقابلات المقتطفة التي أجراها النجم مع المخرج وكاتب السيناريو كريستوفر ماكواري في الذكرى السنوية لشركة باراماونت.

وأوضح كروز أنه ظل يتراجع كثيرًا عندما تم سقوطه فجأة عبر كابل في قبو مقر وكالة المخابرات المركزية، وقال كروز إنه كان غير قادر على التوازن بالسرعة الكافية على الكابل.

وأضاف الممثل: “كان الوقت ينفد منا، وواصلت السقوط على وجهي ولم ينجح الأمر” ، موضحًا أنه طلب أخيرًا من أعضاء الطاقم عملات معدنية بالجنيه البريطاني لوضعها في حذائه كأثقال موازنة، وضبط التوازن.

وفاز توم كروز بالجولدن جلوب 3 مرات في مسيرته، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم “جيري ماجواير” عام 1997 و”ولد في الرابع من يوليو” عام 1990، وجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم “ماجنوليا” عام 2000.