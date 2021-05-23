شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "جارة القمر" داخل البلاتوه الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أبطال فيلم "جارة القمر" للفنان كريم فهمى والفنانة ياسمين رئيس، لانطلاق تصويره الأسبوع المقبل فى الديكور الخاص للعمل، حيث يجرى المخرج هادي الباجوري معاينة أماكن التصوير، والفيلم أحداثه تدور في إطار رومانسي، وانتهى أبطال الفيلم من تصوير 10 أيام من الفيلم قبل أزمة فيروس كورونا.

قيلم "جارة القمر" من إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ومن بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر.

ويعرض للفنان كريم فهمى فيلم "ديدو" فى السينمات حالياً ويشارك فى بطولته الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

يذكر أن كريم فهمى شارك فى الموسم الرمضانى كضيف شرف فى مسلسل "الإختيار 2"، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.