شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تتخلى عن الكمامة للمرة الأولى خلال نزهتها مع زوجها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية جينيفر لورانس باتت تخفف من اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة، وذلك إثر التوافر المتزايد للقاح كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت ممثلة هوليود الشهيرة مؤخراً بدون الكمامة للمرة الأولى منذ فترة طويلة أثناء نزهتها مع زوجها.

وهى النزهة التي طغى عليها اللون الأبيض تماماً بعدما تميز الثنائى بنفس اللون، خلال إطلالتهما الأخيرة، وهما يسيران في شوارع مدينة نيويورك مع زوجها كوك ماروني، وفقًا لموقع الديلى ميل الذى أكد بدوره أن لورانس دومًا ما كانت تظهر بالكمامة ولم تخلعها مطلقاً قبل ظهورها الأخير التى بدت فيه أكثر ارتياحية.



جينيفر لورانس مع زوجها

جدير بالذكر أن النجمة العالمية جينيفر لورانس الحاصلة على جائزة الأوسكار فى وقت سابق سبق وأصيبت أثناء تصوير فيلمها الجديد في مدينة بوسطن الأمريكية قبل شهرين اصابة فى جفنها.



لورانس وزوجها

وشوهدت لورانس على الأرض بينما يسرع العديد من المارة لمساعدتها أثناء التصوير في ماساتشوستس بمدينة بوسطن الأمريكية، إثر تحطم زجاج متطاير، وأوضحت صحيفة الديلى ميل، أن الزجاج الذي تطاير من جراء انفجار خلال تصوير فيلم "Don't Look Up" أصاب لورانس، البالغة من العمر 30عاما، بجرح في جفنها، وبنزيف.



جينيفر لورانس

إلا أنها وطوال الفترة الأخيرة بعدما تعافت من تلك الإصابة حرصت على التنزه مع زوجها بعد فترة من ظهور كلاً منهما بشكل منفرد، قبل أن يعودا إلى نيويورك ويظهرا معاً.