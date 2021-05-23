شكرا لقرائتكم خبر عن "سنترية" فيلم وثائقي عن الأجانب فى واحة سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حياة الأجانب الذين يقيمون في واحة سيوة يتناولها الفيلم الوثائقي الاجتماعي "سنترية" الذي نفذه طلبة كلية الإعلام جامعة بنى سويف قسم الإذاعة والتليفزيون، كمشروع تخرج واستغرق تصويره أسبوعًا كاملاً في صحراء سيوة.

يتحدث الفيلم عن الأجانب الذين تركوا بلادهم واستقروا في واحة سيوة، ويهدف الفيلم تسليط الضوء على التجربة الذاتية للشخصيات المستهدفة بعد زيارة واحة سيوة وكيف وصلوا إلى فكرة ترك الحياة المدنية الصاخبة والاستقرار في واحة سيوة ذات الطبيعة الهادئة ومعني كلمة "سنترية" التي تم اتخاذها كعنوان للفيلم فهو اسم فرعوني لواحة سيوة قديما.

شارك في تنفيذ الفيلم بعض طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف كمشروع تخرج لهم وهم "محمد عادل البدري، عبدالله محمد، علاء جميل، اسلام رمضان، مصطفي صالح، إسراء الصاوي، سهام ممدوح، نورا عاشور، نورا حماده، ندي مصطفي، اية عصام، ياسمين مصطفي، إيناس أسامة، إيمان أيمن، ريم عطا".

مخرج الفيلم علاء جميل قال: سيوة كمكان لها طعم خاص تشمل الكثير من المقومات التي تجعلها كبورتريه مكتمل العناصر، فطبيعة المكان سهلت علينا كثير في اختيار المشاهد واللقطات وتنسيقها ، ولذلك كما المكان عامل مساعد في إنجاح الفيلم جعلنا نجتهد في العمل الفني من إعداد المشاهد وأماكن التصوير لإنجاز عمل يليق بالمكان ومعامله أهله الطيبة.

وقالت ريم عطا كاتبة السيناريو: من الشائع عند الشروع في انتاج الأفلام الوثائقية أن تقوم بالتصوير بدون كتابة سيناريو وأن تكتفى بالخطوط الرئيسية التي توضح الفكرة، ولكن تلك القاعدة لا تطبق في جميع الأحوال إذا تطلبت منا فكرة الفيلم أن نخصصها إلى أقصى قدر لأن سيوة مدينة سياحية أثرية لها عاداتها وتقاليدها الخاصة لها مقومات اجتماعية واقتصادية تتفرد بها كل ذلك يمكن أن يدخل في إطار الفيلم ولكن بالبحث وجمع المعلومات مع فريق الإعداد تبلورت الفكرة أمامنا وقررنا الحديث عن الأجانب المستقرين في سيوة والذين باتوا جزء أساسي من المجتمع السيوي، وتم في نهاية الامر وضع المعالجة النهائية للفيلم وترتيب المشاهد التي نتطلع لتصويرها وهو ما سهل علينا كثيرا