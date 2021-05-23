شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يهدى مسرحية "أبو العربى" للفنان الراحل سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النجم هانى رمزى، أحدث عروضه المسرحية بعنوان "أبو العربى" بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم حيث يعرض رمزى المسرحية الجمعة والسبت من كل أسبوع.

كما حضر افتتاح المسرحية نقيب المهن التمثيلية، دكتور أشرف زكى، ومن النجوم كل من أحمد الفيشاوي وزوجته، بوسي شلبي، عبد الرحمن اليماني، سمير صبري، طارق عبد العزيز، فتوح أحمد.

وقبل بدأ العرض قام المخرج تامر كرم بإهداء العرض لروح الفنان سمير غانم أسطورة المسرح وطلب من الحضور والجمهور الوقوف دقيقة حدادا على روحه.

المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو.

تدور احداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي إختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟.











