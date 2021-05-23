شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني يتوجه بطلب لنقابة الصحفيين بخصوص تغطية جنازات وعزاء المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه النجم أحمد السعدني بطلب ورجاء لنقابة الصحفيين بتكليف صحفي ومصور واحد لتغطية جنازة أو عزاء أي نجم مشهور بسبب الفوضي التي تحدث خلال تغطية مثل هذه الأحداث الإنسانية بالدرجة الأولى، وذلك بعد جنازة النجم الراحل سمير غانم.



السعدني

وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "للمرة الثالثة اطرح نفس الاقتراح وكلي رجاء من نقابة الصحفيين أن تتبناه نرجو من حضراتكم بما أن تغطية جنازة وعزاء المشاهير الأغلبية تراه امر ضروري أن تقوم النقابه بتكليف صحفي واحد ومصور فوتوغرافيا واحد ومصور ڤيديو واحد وتقوم النقابة بتوزيع المادة المصورة علي فلاشة لاي موقع صحفي يريدها ارحمونا من فكرة الصراع لأخذ اللقطة في موقف مزعج للمتوفي وأهله وأصدقائه ولكم منا فائق الاحترام والتقدير".

من ناحية أخري كان أحمد السعدني علق على صورته مع طليقته الراحلة، التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، بكلمات مؤثرة، حيث قال: "سأحبك كل يوم كفريضة.. عشق لا يقبل التأجيل"، وقد أثارت الصورة وتعليق أحمد السعدنى تعاطف متابعيه، فانهالت الكثير من التعليقات لتدعو لطليقته الراحلة بالرحمة، متمنين له قوة الصبر والتحمل على فراقها، وأن يجمع الله بينهما فى الجنة.

وسابقا، كشف السعدنى عبر رسالة طويلة سرد فيها تفاصيل قصته مع والدة نجليه، بدءا من تعارفه عليها يوم 9 سبتمبر عام 2003، عندما التقى بها صدفة وهى تسير فى الشارع أمام معهد السينما حيث كانت تدرس هناك، وهو يدرس بجانبها بمعهد الفنون المسرحية، كما أعلن السعدنى عن حزنه الشديد، لاستسلامه للظروف التى أبعدتهما وجعلتهما لا يعيشان سويا عبر سنوات طويلة.

وفى سياق آخر، كان الفنان أحمد السعدنى قد حرص على الاحتفال بمناسبة عيد الأم، ونشر صورة بصحبة والدته عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، علق عليها وكتب: "كل سنة وانتى ست الناس وأهم الناس وأحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكى ليا".