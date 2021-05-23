شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل أليكس رودريجيز بعد معرفته بأنباء عودة جينيفر لوبيز لـ بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية جديدة عن الحالة النفسية لصديق جينيفر لوبيز السابق أليكس رودريجيز بعد معرفته بأنباء عودة جينيفر لوبيز لزوجها السابق بن أفليك بسرعة شديدة عقب انفصاله عنها مثلما أكدت العديد من التقارير، والتى استندت في ذلك لصورهما معاً، وذلك على الرغم من عدم مرور وقت طويل على اعلان انفصالها.



اليكس

موقع Page Six بدوره نفى كل الأخبار التي أكدت أنه يمر بحالة نفسية سيئة من الحزن والألم بمجرد معرفة تلك الأخبار، حيث كشف مصدر مقرب منه، أنه تجاهل أخبارها وأصر على التركيز على عمله فقط، ومشاريعه الضخمة في عالم الرياضة الذى يستثمر فيها، بجانب عودته للتركيز أكثر على أبنائه.

وأضاف المصدر أن اليكس بات متأكدًا من أن علاقته بلوبيز انتهت، وبالتالي لا يهتم بعما إذا كانت ارتبطت بـ بن أفليك بتلك السرعة أم لا، مشيرًا إلى أن هذا لن يضيف جديدًا له.



جينيفر-لوبيز-وبن-افليك-بعد-عودتهما

من ناحية أخرى عاد لقب "Bennifer" لصدارة المشهد على منصات التواصل الاجتماعى، وهو لقب شهير عرف فى العام 2004 للتعبير عن علاقة النجمين جينيفر لوبيز، وبن أفليك، وتزامن ظهور هذا اللقب مع انتشار العديد من الأخبار التي تزعم وجود علاقة بينهما فى الفترة الأخيرة، فبعد 17 عامًا من إنهاء علاقتهما، قام النجمان برحلة رومانسية إلى منتجع تزلج فاخر، حيث نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صورًا حصرية تظهرهما في أحد المطارات معًا.