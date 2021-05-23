شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يشكر أشرف زكى ووزيرة الثقافة على حضورهم مسرحية "أبو العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم هانى رمزى الشكر لكل من الفنان أشرف زكى ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم على حضورهم مسرحية "أبو العربى" الذى يعرضها حاليًا على أحد مسارح مدينة نصر وعلق قائلاً على صفحة إنستجرام: لقد شرفنا بحضور وزيرة الثقافه والدكتور أشرف زكى والفنانين والإعلاميين زملائى.. عرض مسرحية أبو العربى أمس فى حب سمير غانم شكرًا لتشريفكم".





وقرر النجم هانى رمزى، العودة مرة أخرى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عاما عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت مسرحية " كدة أوكيه" عام 2003، ويشاركه بطولة "أبو العربى" داليا البحيرى، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، أحمد فتحى، عمرو عبد العزيز وآخرون، من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.

وكشف النجم هانى رمزى مؤخرًا عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فيإطار كوميدى .

وأكد النجم هانى رمزى مؤخرا خلال ندوة ”الخليج 365” أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير "قسطى بيوجعنى" كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفاً: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة"