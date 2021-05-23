شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تداعب جمهورها بصورة تحولها لرجل.. والعوضي: على الله حكايتك بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث استخدمت أحد فلاتر تطبيق سناب شات لتحويل شكلها إلى رجل، وعلقت على الصورة قائلة: "ياسمين عبد العزيز"، ليعلق زوجها النجم أحمد العوضي قائلا :"لا ده أنت على الله حكايتك بجد".



ياسمين عبد العزيز



ياسمين

وعبر عدد من جمهورها عن إعجابهم بالصورة، وجائت التعليقات عليها كالتالي: "أنا فضلت متنحة وافتكرته أخوكي"، "يخرب عقلك ده أنا اخذت فترة على مافهمتها"، "انا فضلت دقيقة مركزة ومش فاهمة".

وشاركت النجمة ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "اللي مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بقتل الخديوى "أحمد العوضى" على يد رفعت الذهبى "خالد سرحان"، وتأتى غزل " ياسمين عبد العزيز" للمزرعة ويبلغها أنه قتل مينا " محمود حافظ" صديق عمره لتصرخ وتظل تضربه وتأتى الشرطة للقبض عليه ولكن يرفض ويطلق عليهم النار رافضا تسليم نفسه، وتطلب منه غزل تسليم نفسه ولم يستمع لكلامها ويظل يطلق النار على الشرطة حتى تقتله، وبعد مرور 3 أشهر تستلم غزل ثروة عابد تيمور التى تركها لها قبل انتحاره وتعود مرة أخرى إلى أهلها وتعيش حياة جديدة معهم.