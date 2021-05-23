شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ السينمائى يكرم اسم الراحل سمير غانم فى دورته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائى، تنظيم احتفالية خاصة فى إطار الدورة الرابعة للمهرجان للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذى أثرى الشاشة السينمائية والمسرح والدراما التليفزيونية والإذاعية بالفن الجميل عبر أكثر من 50 عامًا.

وقالت الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان إن الراحل الكبير وضع البسمة على وجوه محبيه من عشاق فن الكوميديا الراقى عبر سنوات طويلة ولذا يجب على الأجيال الجديدة من تذكر تراثه الفنى الراقى الذى قدمه مع فرقة "ثلاثى أضواء المسرح" مع جورج سيدهم والضيف أحمد ثم من خلال أعماله المسرحية "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور" ثم فى مرحلة فوازير رمضان التى ارتبط بها الملايين من عشاق سمير غانم فى مصر والعالم العربى.

وأعلن المخرج هانى لاشين رئيس اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ السينمائى أن أفضل تقدير يمكن تقديمه للراحل الكبير سمير غانم هو تكريم أسمه وسط محبيه من نجوم السينما خلال الدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ السينمائى.

وأشار الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس المهرجان إلى الدور المهم الذى لعبه سمير غانم فى الفن المصرى المعاصر من الستينيات حيث لم تغب البسمه عن وجه الراحل الكبير ولا عن وجه محبيه من أجيال مختلفة.

وسوف يتم تكريم ذكرى الفنان الكبير فى حفل الافتتاح يوم 25 يونيو المقبل، كما يتم تنظيم ندوة كبيرة يحضرها محبيه من الفنانين والفنانات ضيوف المهرجان، كما سيتم عرض بعض من أعماله المميزة.

ويسعى المهرجان فى دورته الرابعة التى تتولى الرئاسة الشرفية فيها النجمة إلهام شاهين إلى الاهتمام بالسينما المستقلة وسينما الشباب وإلى عرض التجارب الإبداعية الحديثة من دول العالم المختلفة بالإضافة إلى مصر والعالم العربى فى مجالات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية.

يذكر أن مؤسسة نون للثقافة والفنون التى تنظم المهرجان هى جمعية أهلية لا تهدف للربح أسسها المخرج الراحل الدكتور محمد كامل القليوبى والناقدة الدكتورة ماجدة واصف والمخرج داوود عبد السيد والناقد الراحل الأستاذ يوسف شريف رزق الله والكاتب الصحفى جمال زايدة والناقدة السينمائية ماجدة موريس والمصور وديد شكرى.

ويشارك فى هذه الدورة جمهور كبير من شباب الجامعات المهتمون بصناعة السينما بالإضافة إلى طلبة معهد السينما وسيتم تنظيم ندوات للمكرمين فى الدورة المقبلة وورش تدريبية فى مجال التصوير وكتابة السيناريو والإخراج.