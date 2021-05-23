شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى باكيا: سمير غانم أستاذى وصدمت برحيله والكوميديا لديه هدف ورسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم محمد صبحى في مداخلة مع الإعلامية منى أبو الغيط فى برنامج مساء الفن على قناة النيل للدراما، عن النجم الراحل سمير غانم، وقال باكيا: "خبر رحيل سمير غانم صادم لأنه أستاذى وهو صديق ونجزم بشكل مطلق أنه كان الفنان الوحيد في الوسط الذي لم يحدث بينه وبين أى زميل مشكلة وكان يرى أن الضحك والكوميديا التي يقدمها هدف فى حد ذاته".

وأضاف صبحى قائلاً: "ترك إرثا كبيرا وأنا شخصيا لم أعمل معه نهائيا وكنا نحكى عن أعمالنا ويجب تكريم الفنانين في حياتهم بشكل دائم لأن الجمهور هو أعظم تكريم وربنا يصبر كل أهله ومحبيه".

وعن التنافس بينه وبين والراحل سمير غانم من خلال سؤال وجهه له الزميل جمال عبد الناصر ضيف الحلقة، قال محمد صبحى: "إنها كانت منافسة شريفة بيننا في هذا الوقت وكنت بكون مرعوب إذا فشل أى عمل لـ سمير غانم، وكنت أتمنى نجاحه دائما لأن نجاحه من نجاحى دائما وكانت هذه الحالة بيننا ولم يتمنى الفشل لأحد، وكنا نحب الخير بعضنا".



الزميل جمال عبد الناصر في برنامج مساء الفن

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، الخميس الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.