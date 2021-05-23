حمدي الميرغني يطلب الدعاء لسمير غانم بالرحمة ولدلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان حمدي الميرغني عن حبه الشديد للفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.

ونشر "الميرغني" صورة الراحل سمير غانم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "ومن منا لا يعشق سمورة رحمة الله عليه، ولا مليون كلمة يعبروا عن حبي ليك واحترامي ليك ومين بيقدم كوميديا في كل الفنانين إلا وحضرتك مثله الأعلى ومين عرفك شخصياً ومكانش مُتيم بشخصيتك وطيبتك وأخلاقك وتواضعك وأدبك وكرمك وخفة دمك".

وأضاف: "ربنا يصبر عيلتك يارب ويصبرنا جميعاً على ألم فراقك اللهم اغفر له وارحمه وأجعل قبره روضة من رياض الجنة وأرزقه بجنة الفردوس الأعلى وربنا يشفي الأستاذة دلال ويرزقها الصحة والعافية ويبعد عنها كل شر ويلهمها الصبر والسلوان اللهم خفف عنها ألم المرض وهون عليها خبر وداعك يا معشوق الملايين".

وطالب حمدي الميرغني من جمهوره بالدعاء للراحل سمير غانم، قائًلا: "الرجاء الدعاء للأستاذ سمير غانم رحمة الله عليه"، كما طالب بالدعاء بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز .

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.