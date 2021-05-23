هاني رمزي لـ"الخليج 365": سمير غانم أهم مصادر البهجة.. وكان متواضعا لأبعد الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان هاني رمزي، إنه حرص وفريق مسرحيته الجديدة "أبو العربي في مهمة مستحيلة"، على إهداء ليلة الافتتاح، التي أقيمت أمس السبت، لروح الفنان سمير غانم الذي فقدناه مؤخرا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "العرض هدية لروحه، بقوله الله يرحمك ويا رب نحاول نلتزم بتعليماتك اللي قلتهالنا، بنقدم العرض في احتفالية تحت عنوان في حب سمير غانم".

وأضاف رمزي "كان أب وأخ وصديق وأستاذ، سمير غانم أهم مصادر البهجة والسعادة، وحد مع نجوميته الكبيرة كان متواضع لأبعد الحدود، فريد من نوعه وكلنا هنفتقده".

"أبو العربي في مهمة مستحيلة" إخراج تامر كرم، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبدالعظيم، محمد جمعة وليلى عز العرب.