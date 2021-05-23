فيديو| حرمت منها 27 عاما.. ماذا قالت نانسي صلاح عن والدتها الراحلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

إعلان الفنانة نانسي صلاح عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن وفاة والدتها صباح اليوم الأحد، أعاد تفاصيل المعاناة التي عاشتها على مدى 27 عاما، بسبب حرمانها من رؤية أمها.

نانسي كانت قد كشفت عن تفاصيل حرمانها من أمها، خلال ظهورها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ قالت إنهاة كانت في الثالثة من عمرها، حينما قرر والدها إبعادها عن والدتها، موضحة أنها دخلت مجال الإعلانات والتمثيل، على أمل أن تراها والدتها على الشاشة وتتعرف على ملامحها.

وتابعت أنها تعرضت لأزمة صحية، أثناء تصوير ثاني مواسم من "SNL بالعربي"، وأن عمتها تدخلت وقتها، وساعدتها في الوصول لوالدتها، مؤكدة على أن أمها سقطت مغشيًا عليها من المفاجأة عندما رأتها لأول مرة، بعد 27 عامًا.

نانسي أعلنت عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيس بوك، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ماما في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته امين يا رب العالمين لا إله إلا الله".

نانسي التي بدات في الظهور عبر برنامج "SNL بالعربي" تشارك في فيلم "ماما حامل"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، وبمشاركة بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 2 يونيو المقبل.