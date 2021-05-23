هاني رمزي يوجه الشكر لوزيرة الثقافة وأشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان هاني رمزي رسالة شكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور أشرف زكي بعد حضورهما عرض مسرحية "أبو العربي" أمس، في طيبة مول بمدينة نصر.

ونشر "رمزي" صورة من العرض، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق "قد شرفنا بحضور وزيرة الثقافة والدكتور أشرف زكي والفنانين والإعلاميين زملائي عرض مسرحية أبو العربي أمس، في حب سمير غانم، شكرًا لتشريفكم إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة".

حضر افتتاح المسرحية نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي ومن النجوم والمشاهير: أحمد الفيشاوي، بوسي شلبي، عبدالرحمن اليماني، سمير صبري، طارق عبدالعزيز، فتوح أحمد.

وقبل بدء العرض قام المخرج تامر كرم بإهداء العرض لروح الفنان سمير غانم أسطورة المسرح، وطلب من الحضور والجمهور الوقوف دقيقة حدادا على روحه.

المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .