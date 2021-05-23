حسن الرداد يوجه الشكر لمحمد حماقي وهالة صدقي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان حسن الرداد الشكر للفنان محمد حماقي والفنانة هالة صدقي.

ونشر "الرداد" صورتين، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" يشكر بهما حماقي وهالة صدقي.

وكان الفنان محمد حماقي ألغى حفلا غنائيًا له احتراما لوفاة الفنان سمير غانم، الذي رحل الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.

كما كشفت الفنانة هالة صدقي، أنها كانت متواجدة في دبي الأيام الماضية، وجاء نزولها للقاهرة بسبب دعوة تلقتها لحضور حفل زفاف، قبل أن يصلها خبر وفاة الفنان سمير غانم.

وكتبت هالة، عبر حسابها على "فيسبوك" تعليقا على صورة تجمع رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز: "أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد.. نزلت من دبي لحضور فرح، روحت العزاء، واعتذرت عن الفرح".

وتابعت: "كما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".