إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا رسالة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي 2020، بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشرت إيمي صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقتك"لا عز كعز الأب ولا دلال بعد دلاله، وحشتني يا بابا أوي".

ورحل الفنان طلعت زكريا في 8 أكتوبر عام 2020، إثر تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي تم عرضه في السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد.