شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عروض مسرحية على مسارح الدولة بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم على مسارح الدولة بالقاهرة والإسكندرية 7 عروض مسرحية فعلى المسرح القومي بالعتبة الساعة السادسة مساء تعرض مسرحية "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، والعرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

أما على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات فنحن علي موعد مع مسرحية " الصندوق" السابعة مساء، وتدور أحداث العرض في إطار عبثى كوميدي حول مجموعة من الشخصيات في أزمة في مكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة ، وبتطور الاحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وازمتها الوجودية.

والعرض عن قصة أحلام الدمي لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي،تمثيل ياسر الطوبجي، ناصر شاهين ، طه خليفة ، أميرة عبد الرحمن، أحمد عبد الحي، محمد عبد الخالق ، محمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه ، موسيقي وألحان حسن زكي، ومن إخراج رضا حسنين.

وعلى مسرح الطليعة أيضًا بـ"قاعة صلاح عبد الصبور " في السادسة مساء تعرض مسرحية "طقوس العودة"، وفكرة العرض مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي، عن نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها، وأن العرض يقدم فى قالب طقسي موسيقي غنائي، من بطولة نجلاء يونس، ماهر محمود، موسيقى وألحان أحمد الحجار، ديكور وأزياء نورهان سمير، أشعار مسعود شومان ، ومن إخراج سعيد سليمان.

وعلى المسرح العائم الصغير تعرض مسرحية "ريسايكل " في السابعة مساء، ويتناول العرض إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، والعرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة و إخراج محمد الصغير.

وللأطفال على مسرح متروبول بالعتبة تعرض مسرحية "القطط" في الساعة السابعة مساء، والعرض من بطولة سيد جبر، جلال عثمان، عايدة غنيم، وائل ابراهيم، تأليف وأشعار صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي، وعلى مسرح السلام بشارع القصر العيني، عرضي "حقول القراميط" و"ملك الشتاء" و"ليالي سيد درويش"، الساعة السادسة مساء، والعروض من تأليف محمد عبد الحافظ ناصف، من بطولة عمرو عادل، مادونا، شيماء أبو بكر، سيف، وفناني فرقة مسرح الشمس، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد، و يشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم، فيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي، من إخراج يوسف أبو زيد.

أما في الإسكندرية فعلى مسرح ليسيه الحرية تعرض مسرحية "قاع" في الساعة السابعة مساء، و يناقش العرض فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه ، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي و التراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .

والعرض مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار د.محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.