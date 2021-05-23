بالصور| بحضور نجوم الفن ووزيرة الثقافة.. افتتاح مسرحية أبو العربي لهاني رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح مسرح التياترو أمس مسرحية أبو العربي في Mission Impossible للفنان هاني رمزي، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم على مسرح جراند طيبة – بطيبة مول مدينة نصر، حيث تعرض المسرحية كل جمعة وسبت.

حضر افتتاح المسرحية نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي ومن النجوم والمشاهير: أحمد الفيشاوي، بوسي شلبي، عبدالرحمن اليماني، سمير صبري، طارق عبدالعزيز، فتوح أحمد.

وقبل بدء العرض قام المخرج تامر كرم بإهداء العرض لروح الفنان سمير غانم أسطورة المسرح، وطلب من الحضور والجمهور الوقوف دقيقة حدادا على روحه.

المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .

تدور احداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه في إقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟