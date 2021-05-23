بينك تتحدث عن علاقتها الأولى بفتاة: “تركتني من أجل أخي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تحدّثت بينك عن ازدواجية ميولها الجنسي خلال مقابلة مع حلقة من برنامج أندي كوهين، حيث طلب أحد المعجبين من مضيف البرنامج أن يسأل النجمة إن كانت على علاقة بامرأة، وهل تزالان على اتصال.

واستذكرت بينك أنها دخلت في أول علاقة لها من نفس الجنس في سنّ صغيرة، على الرغم من أنّ الأمر لم ينتهِ بشكلٍ جيد.

وقالت: “حسناً، حبيبتي الأولى، كان عمري 13 عاماً وتركتني من أجل أخي”، بحسب ما أفاد موقع “الداياي ميل” البريطاني.

كما أشارت المغنية إلى أن شريكتها السابقة هي من قامت بالخطوة الأولى في العلاقة، لذا تفاجأت عندما تركتها من أجل أخيها.

وكانت أطول علاقة لبينك حتى الآن هي مع زوجها كاري هارت، الذي التقت به في عام 2001 وارتبط الاثنان عاطفياً بعد وقت قصير من لقائهما الأول.

وبعد فترة قصيرة من الانفصال عن بعضهما، عرضت المغنية عليه الزواج خلال سباق للدراجات النارية عام 2005 وتزوجا في العام التالي ثمّ عادا وانفصلا في عام 2008، على الرغم من ظهوره في الفيديو الموسيقي لأغنيتها So What، التي تتحدّث عن مشاكل علاقتهما.

وبعد أن خضع الزوجان للاستشارات الزوجية خلال فترة انفصالهما، أعلنت بينك أنهما تصالحا في عام 2010، وهو العام عينه الذي أعلنت فيه حملها. واستقبلت المغنية وزوجها طفلتهما الأولى، ويلو، في جزيران (يونيو) 2011 وفي عام 2016 استقبلا ابنهما جيمسون.