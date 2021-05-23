أوبرا تكشف عن ماضيها المؤلم في برنامجها الجديد.. تعرّضت للاغتصاب في سنّ التاسعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: انهارت أوبرا وينفري (67 عاماً) بالبكاء وهي تتذكر التجربة المروعة لتعرضها مراراً وتكراراً للاغتصاب من قبل قريبها عندما كانت في التاسعة من عمرها فقط.

وتحدّثت النجمة الإعلامية بصراحة عن الصدمة التي لا تزال تعاني من أثارها الناجمة عن الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها حتى سن الـ14 عاماً أثناء حديثها في مسلسلها الجديد عن الصحة العقلية بالتعاون مع الأمير هاري.

وخلال الحلقة الأولى من البرنامج ناقشت أوبرا صدمة طفولتها، موضحةً أنها لم تكن تعرف حتى ماهية الجنس والاغتصاب عندما بدأ قريبها الذي كان يبلغ من العمر 19 عاماً في اغتصابها عندما كانت طفلة، بحسب ما ورد في موقع “الدايلي ميل” البريطاني. لكن التجربة علمتها أن الفتيات الصغيرات ليست آمنات أبداً حتى في منازلهنّ.

وسبق أن شاركت أوبرا تفاصيل ماضيها المؤلم من الاعتداء الجنسي، كما كشفت عن تعرضها للعنف الجسدي واللفظي من قبل العديد من أقربائها، بما في ذلك عمها الذي كان يتحرّش بها حتى سنّ الـ14، وهو الوقت الذي حملت فيه وأُرسلت للعيش مع والدها ومات الطفل بعد أسبوعين من ولادته. لكن أول مُغتصِب لها كان قريبها البالغ من العمر 19 عاماً الذي ترفض ذكر اسمه والذي أساء إليها لعدة أعوام.

وعلقت وينفري ذات مرّة بأنها اختارت ألا تكون أماً لأنها لم تُربَّ على يد أم صالحة. وذكرت أوبرا أنه بعدما قام قريبها باغتصابها للمرة الأولى، “أخذني إلى محل لبيع الآيس كريم، وكان لا يزال الدم يسيل على ساقي، واشترى لي الآيس كريم”. وتعرضت أوبرا لأشكال أخرى من الإساءة خلال نشأتها، بما في ذلك الضرب على يد جدتها وإهمال والديها.