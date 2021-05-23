دلال عبدالعزيز تنتصر على كورونا.. وأسرتها: لم تعلم بوفاة سمير غانم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: أكّد الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تعافي والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، من كورونا، حيث أثبتت الفحوص الطبية ذلك.

وأكّد، خلال منشور له عبر “فايسبوك”، أنّهم لم يتمكنوا من التواصل مع الآخرين بعد وفاة حميه الفنان سمير غانم، بسبب وجودهم المستمر مع دلال عبدالعزيز، في المستشفى.

وعن الأخبار التي تم تداولها، بأنّها علمت برحيل زوجها، وطلبت حضور جنازته نفى ذلك تماماً، مؤكداً أنها حتى الآن لا تعلم بوفاته، حرصاً على عدم تدهور حالتها الصحية مجدداً وذلك وفقاً لتعليمات الأطباء المعالجين لها.

كما ختم، رسالته بطلب الدعاء للأسرة، بالصبر والسلوان، وللفنانة القديرة، بالشفاء السريع.

يُذكر أنّ الفنان القدير، غيبه الموت، الخميس الماضي، بعد مروره بوعكة صحية مكث على إثرها داخل المستشفى عدة أسابيع.

وانتشرت إشاعات حول وفاته متاثراً بكورونا، إلاّ أنّ شقيقه فاجأ الجميع أمس، بإعلانه تعافيه من الفيروس، لكنه أصيب في أيامه الأخيرة بالفطر الأسود.