شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الروك الإيطالية مانسكين تفوز بجائزة يوروفيجن للأغنية 2021.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت فرقة جلام روك الإيطالية مانسكين، بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، حيث أقيم حدث الموسيقى الحية الأكثر شعبية فى العالم، فى هولندا، السبت، بعد إلغائه العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتغلبت الإيطالية الصاخبة "زيتى إى بونى" على مرشحى لجنة التحكيم المحترفة سويسرا وفرنسا، واكتسحت أصوات الجمهور التى احتسبت بنصف النقاط، ومن جهتها، قالت فيكتوريا دى أنجيليس، عضو الفرقة الإيطالية مانسكين، فى مؤتمر صحفى، إن الفوز كان بمثابة دفعة مهمة لإيطاليا، وهى واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررًا من COVID-19، وأضافت "هذه رسالة أمل بعد هذا العام الصعب الذى مررنا به"، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.



إعلان الفائزين بمسابقة يوروفيجن للأغنية

وتختلف أغنية موسيقى الروك Maneskin عن موسيقى البوب ​​الهابط التى تشتهر بها Eurovision ، لكن مغنيها قال إن "شعبيتها أظهرت أن المسابقة تنظر أيضًا إلى الجودة الموسيقية"، وقال داميانو ديفيد، للصحفيين، "هذه الجائزة تظهر أن هذا ليس حدثا عارضًا.. هذا حدث موسيقى".

كانت إيطاليا هى المفضلة لدى وكلاء المراهنات والمشجعين قبل المسابقة، وقال ويليام لى آدامز، مدون يوروفيجن، إن أغنية "punch in your face" بدت النشيد المثالى للجماهير الأوروبية الذين علقوا فى الإغلاق، وأضاف "بعد العام الماضى حيث كنا محاصرين فى المنزل، أعتقد أن الكثير من الناس يريدون هذا الشعور بأنهم فى حفلة وهذا ما يقدمونه".



فرقة مانسكين الإيطالية تفوز بمسابقة يوروفيجن 2021



فرقة مانسكين الإيطالية فى المؤتمر الصحفى

وحضر جمهور محدود يتكون من 3500 شخص، مكان الحفلة الموسيقية، فى روتردام، لمشاهدة العروض بعد الخضوع لاختبارات صارمة لـ COVID-19، وبسبب قيود السفر، كان معظم المعجبين الحاضرين هولنديين وقد فاتهم الأجواء الدولية المعتادة للمهرجان.

ومن جهته، قال باتريك، مشجع هولندى، لـ"رويترز"، "ما لا يعجبنى حقًا هو أنه لا يوجد أشخاص دوليون هنا.. لأنها حقًا هى المرة الأولى فى العام التى تلتقى فيها مع جميع أصدقائك الدوليين خارج الإغلاق"، وعلى الرغم من الاحتياطات، تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات بـ COVID-19 خلال التدريبات والدور نصف النهائى.



فرقة مانسكين الإيطالية



مسابقة يوروفيجن 2021

فيما لم يكن ممثل أيسلندا Dadi og Gagnamagnid قادرًا على الأداء المباشر خلال النهائيات، بعد أن ثبتت إصابة أحد أعضاء الفرقة بـ COVID-19، كما جاءت نتيجة اختبار Duncan Laurence الفائز لعام 2019، إيجابية، أما بالنسبة لكلا العرضين، استخدمت المنظمة نسخًا احتياطية مسجلة مسبقًا من الأغانى.

بينما شاهد معظم عشاق Eurovision خارج هولندا، العرض من منازلهم، وتواصل الكثيرون مع الأصدقاء عبر الإنترنت للاحتفال بالحدث، هذا وتستضيف هولندا النسخة 65 من المسابقة التى تستقطب جمهورًا تلفزيونيًا يقارب 200 مليون، بعد فوز المغنى وكاتب الأغانى الهولندى دنكان لورانس، فى مسابقة 2019، بأغنية "Arcade".