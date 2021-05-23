هكذا خدعت يسرا زوجها للمشاركة بالتمثيل في “حرب أهلية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: روت الفنانة المصرية يسرا، كواليس مشاركة زوجها خالد سليم، بالتمثيل في مسلسل “حرب أهلية”، الذي قامت ببطولته في دراما رمضان الماضي، للمرة الأولى في حياته، مؤكدة أنها تعاملت معه بطريقة “الخداع” لإقناعه.

وقالت يسرا، في مقابلة متلفزة، إن زوجها معروف عنه عدم حبه للأضواء والشهرة، وعندما يراها في مكان يذهب لآخر، للابتعاد عنها، منوهة بأنها من أقنعته بالمشاركة في المسلسل وليس المخرج أو المنتج كما توقع البعض.

وأفصحت أن صديقتها المخرجة إيناس الدغيدي، طلبته منذ سنوات طويلة للمشاركة في فيلم “دانتيلا”، فقال لها: “إنتِ مجنونة.. أنا مش بمثل”، وعقبت أنه كان مرشحاً لتجسيد دور محمود حميدة.

ونوهت يسرا، بأنها خدعت زوجها، بالقول إنه سيشارك معها في مشهد وحيد و”صامت”، خلال مسلسل “حرب أهلية”، وأنها خلال الأحداث ستتزوج من شاب يخدعها وآخر لا تحبه، وتريد أن تختتم المسلسل بشخص تحبه.

وتابعت يسرا، أنها ابتزته “عاطفياً”، على اعتبار أنها تحبه في الواقع وتريد أن تجسد هذا في نهاية المسلسل، معقبة أن التصوير كان في منطقة “سهل حشيش”، بالغردقة وشقيق زوجها هشام سليم يتواجد هناك، فأقنعته بالسفر وزيارته.

وبينت أنه بعدما بدأ التصوير اكتشف أن الدور أكبر من مشهد ويتحدث فيه وليس “صامتاً”، وبدلاً من المشهد الواحد ظهر في خمس، ووصفت ظهوره باللطيف والمقنع والمنقذ لها.

مسلسل “حرب أهلية” من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وسنتيا خليفة، وعدد كبير من نجوم الفن.