ابنة وائل جسار تخطف الأنظار بجمالها.. والفنان يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: خطفت مارلين جسار، ابنة الفنان اللبناني وائل جسار، الأنظار من والدها، حيث تميزت بجمال لافت جذبت من خلاله المتابعين عبر التعليقات.

ونشر جسار، في “إنستغرام” صورة جمعته بابنته، وعلق عليها بأنها “قلبه”، وذلك من خلال “إيموجي” تركه عبر التعليق.

وأعاد جسار نشر ذات الصورة عبر حسابه في خاصية “الستوري”، وترك ذات التعليق، وسط تفاعل واسع من جانب جمهوره، مؤكدين أن ابنته كبرت، وأصبحت “عروساً”.

ولم تترك مارلين جسار تلك اللحظة التي جمعتها بوالدها تمر كذلك، حيث عبرت في تعليق لها عن حبها لوالدها، فكتبت له بالإنجليزية: “Love u”.

وكان وائل جسار قد ظهر، في رمضان الماضي، من خلال مشاركته في برنامج المقالب الكوميدي “5 نجوم”، الذي شارك في تقديمه: كريم فهمي، وغادة عادل، ونور، ومصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي.