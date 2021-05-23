كارول سماحة بإطلالة ساحرة في أحدث صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت كارول في الصور بإطلالة كلاسيكية، في لقطات مميّزة نالت استحسان محبّيها الذين أثنوا على إطلالتها الراقية وأناقتها الدائمة.

على صعيد آخر، تنتهي كارول في الأيام المقبلة من وضع لمساتها الأخيرة على أغنية جديدة، ستطرحها بموسم الصيف في تعاون جديد يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاح الكبير الذي حققاه في أغنيتي “Bon Voyage” و”شكرًا”.

وكانت كارول قد أصدرت مؤخرًا أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان “شكرًا” من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، والثانية بعنوان “حياتي” تعاونت من خلالها مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي، أما شارة مسلسل “ضد الكسر” فهي بعنوان “اللي خان” ومن كلمات د/ مدحت العدل وألحان أحمد العدل.