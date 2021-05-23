نجوى كرم تحصد المزيد من النجاح في “معذور قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب “معذور قلبي” للنجمة اللبنانية نجوى كرم حاجز أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد 4 أشهر فقط على طرحه عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” في موقع يوتيوب.

أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج وليد ناصيف، وشكل عودة قوية لنجوى كرم بعد غياب دام أكثر من عام عن الإصدارات الغنائية.

وتواصل تجوى كرم حصد أصداء أغنية “معذور قلبي” التي لا تزال تتصدّر المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

كما صرحت نجوى مؤخرًا أنها بصدد إصدار أغنية جديدة خلال موسم الصيف المقبل. وأضافت أنها ستعود من خلال هذه الأغنية إلى أجواء الكليبات البعيدة عن الأسلوب الذي ظهرت خلاله في أعمالها المصوّرة الأخيرة.