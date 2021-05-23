شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل نجل ياسر جلال بعد تعرضه للضرب فى ضل راجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم ياسر جلال للضرب فى مسلسله الأخير "ضل راجل" والذى عرض في شهر رمضان المنقضى، وهى المرة الأولى التي يتلقى الضرب فيها، وكشف عن سبب ذلك بأن الضرورة الدرامية تحتم عليه أن يتم ضربه بعد المشهد الذى قام فيه بتهديد علاء عرفة مما يستوجب أن يستعين ببعض الأشخاص وأن يقوم بضربه ظنا منه بان يبعده عنه، هذا بالإضافة إلى أن ممثل الأكشن يجب أن يضرب وينضرب حتى يكون الموضوع واقعى أكثر.

وكشف النجم ياسر جلال في لقائه ببرنامج "سهرة خاصة" للإعلامية لبنى عسل والمذاع على قناة الحياة، عن رد فعل ابنه "جلال" على مشهد ضربه، قائلا: "قالى ازاى متاخدنيش معاك انا لو كنت معاك كنت وريتهم، وزعل جدا من الفنان علاء عرفة ولما قلتله أصر أنه يصالحه وعرف دماغه فجابله تيشرت محمد صلاح ودلوقتى بقى بيحبه وأصحاب.

ووجه النجم ياسر جلال نصيحة للشباب بخصوص التمثيل قائلا: "التمثيل زى السواقة محتاج ممارسة وخبرة ودى هتكتسبها كل ما تمثل دور جديد، فاوعى ترفض شغل لأنه كمان بيعرفك على ناس جديدة سواء ممثلني أو مخرجين وغيره، وطلام ارتضيت تبقى شخصية عامة يبقى لازم تتقبل النقد بكل ألوانه ورأى النقاد مهم جدا ورأى الناس في الشارع يجب أن تتقبله سواء بالسلب أو الايجاب، ولكن انت جواك لازم تكون عارف هل أخفقت أم كنت موفق في أدائك، وده بيكون الترمومتر اللى بتحس بيه من جواك

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل حول جلال الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني خاصة بعدما علم بأن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ.