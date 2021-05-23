شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يعتذر عن إحياء فرح يوم وفاة سمير غانم.. وهشام جمال: شكرا يا أصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان والمنتج هشام جمال، اعتذار النجم محمد حماقى عن إحياء حفل زفاف تزامن مع يوم وفاة النجم الكبير سمير غانم، حيث وجه هشام رسالة شكر إلى حماقى، عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، قال فيها: "عرفت دلوقتي إن اخويا النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه امبارح ورجع فلوسه احتراماً وحزناً على الأسطورة سمير غانم الله يرحمه.. شكراً يا أصيل يا محترم".



محمد حماقي

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في جنازة الفنان الكبير الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوى، حيث حرصوا على توديع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء لابنتيه دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم وزجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامى رامى رضوان، لاسيما أن العزاء يقتصر على المقابر فقط، وتم دفن جثمانه بعدها بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.