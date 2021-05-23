شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي صلاح تعلن وفاة والدتها: ماما فى ذمة الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة نانسي صلاح عن وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتبت :"انا لله وانا اليه راجعون .. ماما فى ذمة الله ..ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته امين يارب العالمين لا اله الا الله"، فيما حرص عدد من الفنانين على تعزيتها عبر التعليقات، كتب الفنان مصطفي خاطر:"البقاء لله ربنا يرحمها ويصبرك، فيما كتبت الفنانة ايتن عامر :"حبيبتى البقاء لله ربنا يرحمها يا رب".



نانسي صلاح

وتشارك الفنانة الشابة نانسي صلاح بالوقت الحالي في بطولة فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلي علوي، والمقرر طرحه 2 من شهر يونيو المقبل، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.