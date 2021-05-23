شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسابيع تفصل أبطال فيلم "أهل الكهف" عن البلاتوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى 3 أسابيع على الانتهاء من تصوير فيلم "أهل الكهف"، للمخرج عمرو عرفة ومقرر أن يستأنف فريق العمل التصوير الفترة المقبلة، فى العديد من الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل حاليًا، حيث يتم تصوير المشاهد المتبقية فى دولة المغرب.

فيلم "أهل الكهف" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، خالد النبوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، بالإضافة لعدد كبير من النجوم.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.