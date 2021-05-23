وضع اللمسات الأخيرة على فيلم "آل هارون".. طرحه قبل عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استأنف صناع فيلم "آل هارون" مساء السبت، تصوير المشاهد المتبقية من أحداث الفيلم ، فيما يعكف فريق الإنتاج على وضع اللمسات الأخيرة، استعدادا لطرح البرومو الرسمي، إذ أنه من المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي قبل عيد الأضحى .

وأكد المنتج حسني محمود منتج فيلم "آل هارون"، في بيان صحفي أن الفيلم سيكون متاحا أمام الجمهور قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فريق العمل بذل مجهودات كبيرة للإنتهاء من تصوير المشاهد المتبقية، خاصة وأن الموسم الدرامي في رمضان تسبب في تأجيل التصوير أكثر من مرة .

وأضاف منتج "آل هارون" أن شركة مومنت برودكشن- وهي الشركة المنتجة للفيلم تسعى جاهدة إلى تقديم أعمال فنية تراعي قيم وعادات المجتمع المصري، وربما يكون هذا هو السبب في عدم التسرع في تصوير المشاهد ، خاصة وأن الفيلم يناقش قضية إجتماعية مثيرة، حسب قوله .

فيلم "آل هارون" بطولة منذر رياحنة، أحمد وفيق، عبير صبري، وإيهاب فهمي، إسلام حافظ، محمد عز ، وأحمد عبدالله محمود، وهاجر الشرنوبي، وائل خليل، مريم البحراوي، والفنان حمدي هيكل، ويارا نور الدين، وغيرهم.