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وفاة والدة نانسي صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة نانسي صلاح وفاة والدتها صباح اليوم الأحد، داعية لها بالرحمة والمغفرة.

نانسي أعلنت عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ماما فى ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته امين يا رب العالمين لا إله إلا الله".

نانسي التي بدات في الظهور عبر برنامج "SNL بالعربي" تشارك في فيلم "ماما حامل"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، وبمشاركة بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 2 يونيو المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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