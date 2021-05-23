هالة صدقي تطلب الدعاء لـ دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طلبت الفنانة هالة صدقي، من جمهورها ومتابعيها عبر موقع "إنستجرام"، الدعاء للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

ونشرت هالة، صورة لدلال مع ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وعلّقت: "بشكر كل الأقلام التي أشادت بتصرفي في اعتذاري عن حضوري عدة مناسبات بالقاهرة لأصدقاء لي، إلا أننا تركنا القضية الحقيقية وهو فقدان نجم كبير أسعدنا جميعا، أرجو منكم التركيز فقط على الدعاء لدلال عبد العزيز لتعود لبناتها وبيتها وندعو لها أن تتحمل صدمة فقدان شريك وحبيب العمر".

أضافت: "كما أن العزاء واجب كذلك واجب الفرح واجب، وخصوصا لو العلاقة تحتم ذلك، الحزن في القلب ومؤكد أن وكل زملائي وزميلاتي والعالم العربي كله حزين ومقدر حجم نجم كبير مثل سمير غانم، أرجوكم الدعاء لدلال".

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، مساء السبت، سلبية مسحة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا منذ أيام.

وكتب رامي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز.. سلبي كورونا منذ أيام.. والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم.. نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك".

أضاف: "لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.