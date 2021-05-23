محمود محمود عبد العزيز ينشر صورة لوالده مع سمير غانم.. وهكذا علق النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة تجمع والده النجم الراحل، مع الكوميديان الكبير سمير غانم والذي رحل عن عالمنا أيضا يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 84 عاما.

الصورة التي نشرها نجل الساحر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، أيضا يظهر خلالها وشقيقه كريم محمود عبد العزيز، مع والدهما و"سمورة"، وعلّق: "صورة من زمن كانت الضحكة فيه بتترسم على وشوشنا من غير مجهود.. اللي قبلينا قالوا الزمن بينسي.. وقالوا إن الحزن بتولد كبير وبيصغر مع مرور الزمن.. واضح إن الزمن اتغير.. الزمن مانسانيش حاجة.. وحزني اللي اتولد كبير، مع الزمن بيكبر مابيصغرش".

أضاف محمد محمود عبد العزيز: "الحمد لله على كل حال، اللهم لا اعتراض.. اللهم ارحم كل من رحلوا عنا وارحمنا وصبر قلب كل موجوع واشفى كل مريض ورد كل غائب وفرح كل حزين وفك كرب كل مكروب ولا تردنا إليك إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللنجم الكبير سمير غانم ولكل من رحلوا عنا".

وعلّق عدد من نجوم الفن على الصورة، وبينهم نادية الجندي وكتبت: "الله يرحمهم يارب وطول العمر ليكم يا حبايبي"، وإيمان العاصي وكتبت: "الله يرحمهم ويحسن إليهم يارب"، وشيكو ودارين حداد وغيرهم.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس، وشُيّعت جنازته، يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

بينما رحل النجم الكبير محمود عبد العزيز عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016.