أيتن عامر تنشر صورة نجوم رحلوا.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة مجمعة في إطار واحد لمجموعة فنانين رحلوا عن عالمنا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة كل من فاروق الفيشاوي، محمود عبد العزيز، أحمد زكي، سمير غانم، نور الشريف، عزت العلايلي، محمود ياسين، سعيد صالح، يوسف شعبان".

وعلقت أيتن على الصورة: "الله يرحمهم ويرحم كل الحبايب اللي مش في الصورة وسبقونا".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس، وشُيّعت جنازته، يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.