الملك الإسباني فيليب والملكة ليتيتزيا يحتفلان بالذكرى السنوية السابعة عشر لزواجهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً - يحتفل اليوم الملك فيليب والملكة ليتيزيا، في إسبانيا، بالذكرى السنوية السابعة عشر لزواجهما في 22 مايو 2021.

خرج فيليب وليتيتزيا إلى الشرفة لتحية الآلاف من المشجعين الملكيين المبتهجين- الصورة من موقع pinterest

لقاء الملك والملكة

وبحسب موقع "Hello" كان الزواج بين ولي العهد آنذاك "فيليب" و"ليتيزيا أورتيز" مفاجأة للكثيرين، حيث كان الزوجان الملكيان، اللذان التقيا في حفل عشاء أقامه صديق مشترك، يتواعدان سرًا لمدة عام قبل إعلان الخطوبة المفاجئ.

طرحة الملكة بطول أربعة أمتار ونصف- الصورة من موقع pinterest



وقد كشفت "ليتيزيا" - التي كانت معروفة بالفعل بفضل وظيفتها كمذيعة أخبار للتلفزيون الوطني الإسباني- والملك المستقبلي عن خطط زفافهما للعالم خلال مؤتمر صحفي في نوفمبر 2003 في قصر زارزويلا.

الملك فيليب والملكة ليتيزيا ومراسم الزفاف- الصورة من موقع pinterest



وبعد ستة أشهر، في 22 مايو 2004، تزوج الأمير عروسه الخجولة في حفل زفاف جميل أقيم في كاتدرائية المودينا في مدريد، مما جعل "ليتيزيا" أميرة - وبعد عقد من الزمن، عندما اعتلى "فيليب" العرش أصبحت ملكة.

"ليتيزيا" في يوم الزفاف

بدت الصحفية الدولية المشهورة بثباتها متأثرة بالعاطفة وهي تحدق في الحشود التي تجمعت في شوارع مدريد في يوم الزفاف الملكي التاريخي.

الملك فيليب والملكة ليتيزيا في كاتدرائية المودينا- الصورة من موقع pinterest



وفي هذا اليوم ركبت العروس السيارة مع والدها "خوسيه خوسيه أورتيز ألفاريز" إلى كاتدرائية المودينا لتتزوج أميرها.

الملكة ليتيزيا- الصورة من موقع pinterest



وقد دخلت العروس بشكل مذهل للغاية ، برفقة والدها فى الممر وتبع ذلك عن كثب أصدقاء "ليتيزيا" ووصيفتيها "فيكتوريا كودورنيو" و"كلوديا جونزاليز".

الملك فيليب والملكة ليتيزيا ومراسم الزفاف- الصورة من موقع pinterest



فستان العروس

الملك فيليب والملكة ليتيزيا أثناء خروجهما من كاتدرائية المودينا- الصورة من موقع pinterest



تم تصميم فستان العروس الأنيق من قبل مصمم الأزياء الإسباني "مانويل بيرتيجاز" البالغ من العمر 87 عامًا. ربما كانت السمة الأكثر لفتًا للانتباه في الفستان الحريري ذي اللون الأبيض الفاتح هي الياقة المرتفعة. تم انتقاء الياقة، مثل حافة بقية الفستان، بتطريز أبيض ثقيل .

الترحيب بالعروسين بتحية عسكرية- الصورة من موقع pinterest



ارتدت العروس طرحة دائرية طولها أربعة أمتار ونصف المتر، وعلى رأسها كانت ترتدي تاجًا ماسيًا ارتدته الملكة "صوفيا"، حماتها، يوم زفافها من الملك "خوان كارلوس" عام 1962.

الملك فيليب والملكة ليتيزيا ومراسم الزفاف- الصورة من موقع pinterest



الزفاف الملكي

طوال الحفل، شوهد الزوجان يسرقان النظرات الرومانسية بينما قاد الكاردينال "روكو فاريلا" رئيس أساقفة مدريد، القداس الكاثوليكي الطويل.

الملك فيليب والملكة ليتيزيا ومراسم الزفاف- الصورة من موقع pinterest



وبعد خروجهما من الكاتدرائية، تم الترحيب بالعروسين بتحية عسكرية بالإضافة إلى هتافات الحشود التي كانت فى الخارج بسبب المطر.

الملك فيليب والملكة ليتيزيا ومراسم الزفاف- الصورة من موقع pinterest



أما العروس، التي بدت متوترة خلال الحفل، بدت أكثر استرخاءً عندما حدقت في عريسها بعد الوعود الدينية.

الملك فيليب و الملكة ليتيزيا- الصورة من موقع pinterest



وبعد الزفاف، صعد الاثنان إلى سيارة رولز-رويس للاستمتاع بموكب في شوارع مدريد. ابتسم الزوجان بسعادة وهما يلوحان للمهنئين.

الملكة ليتيزيا- الصورة من موقع pinterest



بعد موكب الشارع وصل العروسان إلى القصر الملكي. بعد ساعات من المطر، أشرقت الشمس أخيرًا حيث خرج "فيليب" وليتيزيا" إلى الشرفة لتحية الآلاف من المشجعين الملكيين المبتهجين في ساحة أورينتي في مدريد.

الملكة مع والدها فى السيارة



على الرغم من التقاليد ، اختار الزوجان التخلي عن قبلة أمام الجمهور. ثم انضم للزوجين عائلاتهما وضيوفهما لالتقاط الصور. في هذه الصورة التقطا مع والدي "فيليب" الملك "خوان كارلوس" والملكة "صوفيا".

ضيوف الزفاف

حضر مجموعة من الضيوف الملكيين حفل الزفاف الملكي. بدت الملكة "ماكسيما" ملكة هولندا جميلة بثوب ومعطف خوخي، عندما وصلت إلى حفل الزفاف على ذراع زوجها الملك "ويليم ألكسندر".

الملكة ماكسيما وزوجها الملك ويليم ألكسندر-الصورة من موقع hello magazine



ووفقًا لبروتوكول الزفاف الصباحي، ارتدت معظم السيدات فساتين قصيرة وقبعة. بدت ولية عهد النرويج الأميرة "ميت ماريت" جميلة وهي ترتدي فستانًا ورديًا بطول الركبة من الشيفون ، وفتحة من الريش وسترة وردية داكنة.

ارتدت ولية عهد السويد الأميرة "فيكتوريا" فستانًا برتقاليًا جذابًا مستوحى من آسيا لحفلات الزفاف. خلال الحفل جلس الملك السويدي مع الأمير "تشارلز" والأمير "ألبرت" أمير موناكو.

ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا مع الملك السويدى والأمير تشارلز والأمير ألبرت أمير موناكو-الصورة من موقع hello magazine



كانت الملكة "رانيا" ملكة الأردن واحدة من النساء القلائل اللواتي ارتدين زيًا بطول الأرض. كانت من تصميم "جيفنشي كوتور". ولم يتمكن الملك "عبد الله" الثاني من حضور حفل الزفاف، فرافق الملكة والدة زوجها الأميرة "منى".

الملكة رانيا-الصورة من موقع hello magazine



كلمة الملك "فيليب" لزوجته

خلال مأدبة زفاف الزوجين الفخمة، ألقى الأمير "فيليب" خطابًا مؤثرًا لزوجته الجديدة. قال قبل أن يقبل برفق على جبهتها : "أنا رجل سعيد لأنني حققت أغلى حلم. لقد تزوجت من المرأة التي أحبها".