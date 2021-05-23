أغنية Butter لفرقة BTS تتخطى حاجز 62 مليون مشاهدة خلال 12 ساعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً - حطمت الفرقة الكورية الخارقة BTS الرقم القياسي الخاص بها يوم الجمعة، بالنسبة لمعظم مشاهدات YouTube عندما طرحت أحدث أغانيها Butter حيث تصدر اسم الفرقة والأغنية محركات البحث على الإنترنت، هذا وقد وصفت فرقة BTS أغنية Butter بأنها مسار بوب راقص مليئ بسحر الفرقة السلس والجذاب.

الفرقة الكورية BTS- الصورة من حساب BTS على إنستغرام



نجاح ساحق للأغنية

وبحسب موقع "Variety" تخطت الأغنية حاجز الـ 62 مليون مشاهدة فى أول 12 ساعة حتى وصلت إلى ما يقرب من 113 مليون مشاهدة بحلول منتصف الليل، وفقًا لعداد المشاهدات العامة للمنصة لتحتل حالياً المركز السابع فى الأكثر استماعاً على اليوتيوب. كما احتلت المرتبة الأولى على مخطط iTunes في الولايات المتحدة فى غضون ساعتين فقط من ظهورها.

أغنية Butter تحصد ملايين المشاهدة- الصورة من حساب BTS على إنستغرام



تم إصدار Butter على YouTube يوم الخميس، 21 مايو ، الساعة 12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 1 مساءً بتوقيت كوريا (4 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وتم دفعها نحو آفاق جديدة من قبل المعجبين للفرقة "ARMY".

BTS تتفوق على نفسها

قامت فرقة BTS بالتفوق على أنفسهم وتحطيم ثلاثة أرقام قياسية. ففي أغسطس لعام 2020 بلغت مشاهدات فيديو أغنية "Dynamite" - وهي الأولى باللغة الإنجليزية بالكامل - 101.1 مليون في أول 24 ساعة، وفقًا لأرقام يوتيوب الرسمية.

وحصلت الأغنية الجديدة "Butter" ، رسميًا على أكبر عرض أول على YouTube على الإطلاق حيث شاهد 3.89 مليون مشاهد إطلاق الأغنية على الهواء مباشرة. ثم حصلوا أيضًا على الرقم القياسي لأسرع فيديو موسيقى في تاريخ YouTube ليصل إلى 10 ملايين مشاهدة ، وهو إنجاز حققوه فى 13 دقيقة فقط.