ليدي غاغا عانت من الذهان العقلى بعد تعرضها للاغتصاب والحمل فى سن الـ19

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً - تحدثت نجمة البوب ​​"ليدي غاغا" البالغة من العمر 35 عامًا عن الألم المستمر والصدمة جراء تعرضها لاعتداء جنسي في سن المراهقة، وكشفت أنها عانت من "ذهان عقلي كامل" بعد سنوات من حملها على يد مغتصبها المزعوم بحسب ما نقله موقع "Around world journal".

والذهان العقلي هو عبارة عن اضطراب عقلي خطير يسبب الهلوسة والتوهم طوال الوقت وفيه ينفصل الشخص تمامًا عن الواقع ويميل إلى العزلة وقد يقوم بإلحاق الضرر بنفسه أو الآخرين



تصريحات ليدي غاغا





استذكرت المغنية الحائزة على جائزة جرامي - الاسم الحقيقي "ستيفاني غيرمانوتا" - تجربتها المروعة في المظاهر العاطفية في الحلقة الأولى من حلقات برنامج "The Me You Can't See" ، وهو مسلسل وثائقي جديد شارك في إنشائه الأمير "هاري" و"أوبرا وينفري" يهدف إلى معالجة وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية.

روت "غاغا" وهي تبكى اللحظة التي طلب منها منتج- لم تذكر اسمه- خلع ملابسها قبل أن يهددها بحرق موسيقاها.

تتذكر قائلة: "كنت في التاسعة عشرة من عمري ، وكنت أعمل في الشركة ، وأخبرني أحد المنتجين: اخلعى ملابسك."

وأضافت "ليدي غاغا": "قلت لا. وغادرت. وقال لي إنه سيحرق كل موسيقاي. ولم يتوقف. لم يتوقف عن سؤالي، ثم تجمدت فقط وأنا… لا أتذكر حتى."

ووفقًا لـ"ليدي غاغا" تم تشخيص إصابتها بمرض PSTD النفسي (إضطراب ما بعد الصدمة) بعد سنوات من الحادثة، أثناء ذهابها إلى المستشفى بسبب ألم مزمن. وأعلنت عن تشخيصها في عام 2016.

قالت "ليدي غاغا" : "أولاً، شعرت بألم كامل، ثم خُدرت. ثم مرضت لأسابيع وأسابيع وأسابيع وأسابيع بعد ذلك. وأدركت أنه نفس الألم الذي شعرت به عندما وضعني الشخص الذي اغتصبني في الزاوية لأنني كنت أتقيأ ومريضة. ولأنني تعرضت للإيذاء ، فقد تم حبسي في الاستوديو لأشهر."

تابعوا المزيد: فستان ليدي غاغا رسالة أمل من دار سكياباريلي



وقالت: "الطريقة التي أشعر بها عندما أشعر بالألم هي ما شعرت به بعد أن تعرضت للاغتصاب. لقد أجريت الكثير من التصوير بالرنين المغناطيسى والفحوصات. لم يجدوا شيئًا ، لكن جسدي يتذكر."

وأشارت "غاغا" أن كل شيء وصل إلى ذروته مع انهيار استغرق سنوات للتعافي منه. وكشفت: "لقد تعرضت لذهان عقلي كامل، ولم أكن نفس الفتاة لمدة عامين".

وفي خلال تلك الفترة – حوالى 2018 إلى 2019 – ألغت سلسلة من مواعيد الحفل في جولتها Joanne World.

وأوضحت "ليدي غاغا": "أفهم حركة Metoo# (حركة اجتماعية ضد الاعتداء والتحرش الجنسي حيث ينشر الناس مزاعم الجرائم الجنسية). وأتفهم أن البعض الآخر يشعر بالراحة حقًا مع هذا، وأنا لا أفهم ذلك، لا أريد أبدًا مواجهة هذا الشخص مرة أخرى. هذا النظام مسيء للغاية ، إنه خطير للغاية."

كما ناقشت أيضًا وجود دوافع لإيذاء الذات: "إنه أمر حقيقي حقًا أن تشعر وكأن هناك سحابة سوداء تتبعك أينما ذهبت، تخبرك أنك عديم القيمة ويجب أن تموت. وكنت أصرخ وأرمي نفسي في مواجهة الحائط."

تابعوا المزيد: بماذا علقت ليدي غاغا على اختيارها للمشاركة في حفل تنصيب جو بايدن



دعم ضحايا الإغتصاب



جدير بالذكر أن العديد من المنظمات تقدم دعمًا سريًا لضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأماكن أخرى حول العالم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"