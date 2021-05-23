حسن الرداد يشيد بهالة صدقي ومحمد حماقي بعد وفاة سمير غانم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، بموقف المطرب محمد حماقي والفنانة هالة صدقي بعد اعتذارهما عن حضور أفراح مراعاة لوفاة الفنان سمير غانم.

وقام الرداد، بنشر صورة لهما عبر حسابه على فيسبوك معلقا عليها بإيموجي، وكانت الصورة الأولى للفنانة المصرية هالة صدقي التي صرحت بأنها جاءت من دبي لحضور حفل زفاف، وعندما علمت بخبر وفاة سمير غانم اعتذرت على الفرح وشاركت في العزاء.

أما الصورة الثانية فكانت من تدوينة نشرها المنتج هشام جمال، والتي كشف خلالها عن اعتذار المطرب المصري محمد حماقي عن إحياء حفل الزفاف الذي أقيم في الجونة، وقيامه برد الأجر الذي تقاضاه حرصا على مشاعر أسرة الفنان الراحل.





واعتبر عدد من المتابعين أن إشادة الرداد رسالة غير مباشرة، للنجوم الذين تجاهلوا مشاعر أسرته، وشاركوا في تشييع جثمان الفنان سمير غانم في الصباح، وفي المساء ظهورا وهم يرقصون في منتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر خلال حفل زفاف على أنغام عمرو دياب.

وكانت النجمات يسرا وإلهام شاهين وليلي علوي تعرضن لموجة من الانتقاد بعد ظهورهن في حفل زفاف رجل الأعمال المصري على جميل في مدينة الجونة، وذلك بعد ساعات من حضورهن جنازة الفنان سمير غانم، دون مراعاة لمشاعر أسرته.

رحل سمير غانم عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت الجنازة ظهر الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن مثل محمود حميدة وعمرو سعد وإيناس الدغيدي.