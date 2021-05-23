شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الفنانة زينب صدقى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم 23 مايو ذكرى وفاة الفنانة زينب صدقي، والتى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم فى عام 1993 والتى تربت فى أسرة محافظة واسمها الحقيقى ميرفت عثمان صدقى.

بدأت التمثيل عام 1917، وفى عام 1926 نالت الجائزة الأولى بتفوق فى التمثيل الدرامى فى مسابقة أقامتها لجنة تشجيع التمثيل والغناء المسرحي، وتفوقت فى المسرحيات الناطقة بالفصحى، ساعدتها ملامح وجهها الطيب أن تؤدى دور الأم، والحماة فى أغلب أفلامها، فهى الناظرة الطيبة فى فيلم "عزيزة"، هى الأم المصرية فى فيلم "بورسعيد"، والجارة الطيبة فى فيلم "البنات والصيف"، وتألقت فى فيلم "سنوات الحب". وتزوجت مرة واحدة ولم يدم زواجها إلا 6 أشهر.

ومن أشهر أعمالها الفنية في السينما "صغيرة على الحب، الراهبة، البنات والصيف، وفاء للأبد، موعد فى البرج، معبد الحب، عزيزة".