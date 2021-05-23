تعافي النجمة المصرية دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

وجه الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج ابنة النجم المصري الراحل سمير غانم، رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة "غانم".



وكتب "رضوان" توضيحًا عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، يؤكد من خلاله تعافي النجمة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا.

وكتب رضوان: "الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبدالعزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم، (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)".

وأضاف: "لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".