فيديو: حورية فرغلي تلوم محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلت الفنانة المصرية حورية فرغلي ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة المصرية.

وخلال المقابلة التليفزيونية، مساء السبت، كشفت حورية فرغلي عن جوانب خفية في معركتها مع المرض، وأعلنت عن أسماء نجوم في الوسط الفني تجاهلوا مأساتها ولم يفكروا في السؤال عنها رغم وجود علاقة قرابة قوية بينهما.





وقالت حورية فرغلي عن الفنانة المصرية أمينة خليل: "مامتها تبقى بنت خالة مامتي، وهي مكلمتنيش خالص معرفش ليه. هو أصلا إحنا مش قريبين والعلاقة غريبة. الحقيقة هي مفكرتش حتى تسأل عليا، ولا جالي منها ماسج، ولا مامتها كلمت مامتي مثلا تسألها عني".







وتابعت حورية فرغلي حديثها عن أمينة خليل قائلة: " لا توجد مشاكل بيني وبين أمينة خليل.. لكن أنا معرفهاش كويس، لإني طول عمري كنت عايشة بره، وعرفتها لما جيت مصر وكبرت، وأنا أصلا في التمثيل قبلها، وكنت فرحانة إنها موجودة، بس كان دايما أشوفها في الكوافير مثلا كان بيبقى في برود في التعامل".

كما انتقدت فرغلي تعامل الفنان محمد رمضان معها وعدم سؤاله عنها قائلة: "وقفت جنبه في فيلمين (عبده موتة وقلب الأسد" ولم أحصل على أجر.. وعندما مرضت لم يسأل عني".

وعلقت الفنانة أمينة خليل على تصريحات حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما، وأشارت في بيان لها إلى أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا أبناء خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

وأكدت أمينة خليل أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.