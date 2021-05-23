شكرا لقرائتكم فيروس كورونا مسحتها سلبية وحالتها صعبة.. موقف دلال عبد العزيز من رحيل زوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في ظل التضارب الذي تشهده الساحة الفنية خلال الساعات الماضية حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز المتواجدة بالمستشفى منذ أسابيع إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، واحتياجها للعزل بسبب ضعف نسبة الأوكسجين في الجسم، قرر زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان أن يفض الاشتباك حول الأقاويل التي تناولت حالتها الصحية خاصة مع غيابها عن جنازة شريك عمرها سمير غانم، وحديث البعض عن علمها برحيله، في حين أكد البعض الآخر أنها لم تعلم بالوفاة بعد.

دنيا سمير غانم تتوسط والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم وشقيقتها إيمي

وعبر حسابه على "فيسبوك" غرد الإعلامي رامي رضوان ليؤكد لكل من حاول الاتصال بالعائلة خلال الساعات الماضية أنه يشكرهم، ولكنه اعتذر عن عدم قدرتهم على الرد بسبب تواجدهم طيلة الوقت إلى جوار دلال عبد العزيز.

وكشف عن المفاجأة السارة الأولى وهي أنها تحولت إلى سلبي كورونا منذ أيام، لكن مازالت ظروفها الصحية صعبة، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار بعدم إبلاغها برحيل زوجها وحبيبها ورفيق دربها سمير غانم.

وعاد بعدها ليشدد على الأمر قائلا "نعم لم تعلم.. ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك"، موجها شكره للجميع على تفهمهم للحالة التي تمر بها العائلة والاكتفاء بالرسائل النصية فقط، كما طالب الجميع بالدعاء لدلال عبد العزيز.

وتعاني دلال عبد العزيز من عدوى فيروس كورونا المستجد منذ النصف الأول من شهر رمضان، بعدما التقطت العدوى هي وابنتها دنيا سمير غانم وزوجها الذي توفي بسبب المضاعفات.