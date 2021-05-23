شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلتين على مسرح النافورة في الأوبرا آخر شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية استعدادات كبيرة لحفل الموسيقار الكبيرعمر خيرت، والمقرر إقامته يوم 30 و31 شهر مايو الحالي، وسوف يُقام الحفل باتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وكل إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

يشار إلى أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وأحيار الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا حفل موسيقي فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو الحفل الذى حضره عدد كبير من الجمهور مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لعدم تفشى فيروس كورونا.