شكرا لقرائتكم خبر عن مارك والبيرج على طريقة أحمد حلمى فى إكس لارج.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الممثل العالمى مارك والبيرج الكشف عن استعداداته المكثفة لدوره المقبل الذى يجسده حول "الأب ستو" الذى صار كاهنًا بعدما كان ملاكمًا، مثلما ذكر موقع metro، حيث كشف الموقع الأخير عن صور فاجأت جمهوره، بعدما ظهر فيها بوزن زائد للغاية، ولم يقصتر اللوك الجديد على حلاقة شعره فقط، وإنما وصل إلى زيادة وزنه.



مارك والبيرج

موقع metro بدوره كشف عن الكيفية الذى وصل بها مارك والبيرج لهذا الشكر مؤكدين أنه وضع خطة لنفسه من أجل زيادة 30 كيلو في الأسابيع الماضية، كى يكون ملائمًا للشخصية، ولأن تلك الكيلوات لم تكن كافية ليظهر بصورة ملائمة، فقد ارتدي بدلة سمينة وأطراف صناعية لتحقيق هذا التحول، بالإضافة إلى ذقن قام بتركيبها.



مارك والبيرج فى أحدث صور له

كل ذلك ساعد الممثل الشهير في الظهور بصورة مغايرة تمامًا عما اعتاده محبيه وجمهوره، ممن اصطدموا حين رؤيته بهذا اللوك، على طريقة احمد حلمي في اكس لارج.



احمد حلمى فى صورة من اكس لارج

وكان كشف ممثل هوليود مارك والبيرج مؤخراً عن أحدث لوك له بسبب الشخصية الذى يحضر لها حالياً لعمله القادم، والذى سيلعب فيه دور ملاكم يتحول بعدها إلى كاهن، حيث ظهر في أحدث صورة له عبر حسابه على موقع انستجرام، وهو حليق الرأس تماماً.