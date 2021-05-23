محمد هنيدي: هذا ما تعلمته من سمير غانم.. كان حدوتة وأستاذ مسرح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان محمد هنيدي، إن فقدان الفنان القدير سمير غانم يمثل خسارة كبيرة، مؤكدًا أن الأجيال خاصة فيما يتعلق بالمجال الكوميدي تسلم بعضها البعض، كاشفًا أن جيله تسلم الكثير من جيل سمير غانم.

أكد هنيدي، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مساء السبت: "كل جيل بيسلم جيل وبالأخص اللي شغال في الكوميديا، والفنان سمير غانم كان مدرسة وتفاني في الشغل، وأنا عشان أتكلم عليه ككومديان هنحتاج وقت طويل جدًا".

أضاف: "لكن عشان نتكلم عن إنسانيته فالدنيا واضحة، كل الناس حزينة من امبارح بمختلف الأجيال حتى الأطفال بتعيط عشان كان مخلص في عمله وطول الوقت مكنش بيفكر غير أنه يشجع الناس الجديدة ويسعد الجمهور".

واصل: "كان حدوتة وأستاذ ومعلم مسرح، وعلى المستوى الإنساني كان إنسان راقي.. تعلمت منه الارتجال وهو كان بيقولي دائماً أهم شيء الارتجال، وكنت بتفرج عليه في المسرح، وكان أبو الارتجال، وده موضوع صعب أنه يكون فكرة عشان يضحك الناس".

اختتم: "كان حضوره عالي من أول ظهوره في أول ثانية على المسرح، وهو كوميديان من النوع الكبير جدًا، بخلاف أنه فنان شامل غنى ورقص وعمل فوازير، عمل كل الألوان".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس، وشُيّعت جنازته، يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.