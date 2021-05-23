"الشيخ لقاه في قصرية الزرع".. حورية فرغلي تكشف تفاصيل تعرضها للسحر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة حورية فرغلي، مساء السبت، إنها لا تخاف من السحر، لكنها تعرضت له من قبل.

أضافت حورية، خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "الحياة"، "قعدت فترة عيانة جدا بعد مسلسل (الحالة ج)، ومش عارفة في إيه، ووصلت لـ49 كيلو، واكتشفت أنه معمولي سحر، منه لله اللي عملي كده".

تابعت: "جابولي شيخ يقرأ لي قرآن، لقى في قصرية زرع حاجة مدفونة، فتحها لاقى فيها طلاسم بالأحمر واسمي وشعري، ومكتوب فيها: حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف خلفتها وزواجها وشغلها".

وخضعت حورية فرغلي للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.