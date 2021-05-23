شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود ضيف شرف في فيلم "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد عبد الله محمود، كضيف شرف في فيلم "كيرة والجن" بطولة كل من الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ويجسد أحد الأدوار المهمة ضمن أحداثه حيث يظهر بعدد من المشاهد المؤثرة، وانتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50% من أحداث الفيلم، بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الاستديوهات، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

يذكر أن فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.