شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام كيت هيدسون لكتيبة فيلم "Knives Out 2" مع دانييل كريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة العالمية كيت هدسون إلى النجوم المنضمين للجزء الثانى من فيلم Knives Out 2، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع deadline، ويعود دانييل كريج مع النجوم كاثرين هان وديف باوتيستا وجانيل مونى وليزلى أودوم جونيور وإدوارد نورتون الذين انضموا مؤخرًا إلى فريق التمثيل.

وحسب موقع deadline تفاصيل الحبكة الدرامية غير معروفة فى هذا الوقت بخلاف عودة كريج لحل لغز آخر يدور حول مجموعة كبيرة من المشتبه بهم، ومن غير المعروف أيضًا من سيلعب أدوارا أخرى فى الفيلم الذى من المقرر أن يبدأ إنتاجه هذا الصيف فى اليونان، والعمل سيكون من إنتاج شركة Lionsgate، ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم Knives Out بعد العثور على الروائى المتخصص فى كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى"، ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون.